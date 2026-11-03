‘दिमाग सुन्न रहता था, जॉम्बी की तरह चलता था’, ‘रामायण’ के लक्ष्मण रवि दुबे ने जब की अपनी मेन्टल हेल्थ पर खुलकर बात

Ravie Dubey on Mental Health Struggle: टीवी एक्टर रवि दुबे जल्द ही अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं। 4,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट से बनी रणबीर कपूर की इस फिल्म में रवि 'लक्ष्मण' का किरदार निभा रहे हैं और उनके साथ यश और साईं पल्लवी भी स्क्रीन शेयर करेंगे। रवि के करियर का ये सबसे बड़ा मौका है। जबकि एक वक्त ऐसा भी था, जब वो मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करते थे। रवि ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे अपनी किशोरावस्था और 20 की उम्र के शुरुआती सालों में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उस दौरान वे मेन्टल हेल्थ से जुड़ी इतनी गंभीर समस्या से गुजर रहे थे कि उनके मन में मरने तक के विचार आने लगे थे।