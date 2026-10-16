‘मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा’, रवि दुबे ने सबके सामने सीता मां साई पल्लवी की तारीफ में कह दी दिल छूने वाली बात, वायरल

ट्रेलर की शुरुआत एक विशाल बर्फीली पहाड़ी से होती है, जहां देवताओं का वास दिखाया गया है। इसके बाद सृष्टि में शक्ति के संतुलन और ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण एक असुर के बेहद शक्तिशाली हो जाने की कहानी सामने आती है। रावण के अत्याचारों से मानवता संकट में पड़ जाती है और उसके अंत के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेते हैं। ट्रेलर में राम के रावण की सोने की लंका तक पहुंचने के संकल्प और दोनों के बीच होने वाले युद्ध की झलक भी दिखाई गई है। इसके विजुअल्स के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी ध्यान खींचता है।