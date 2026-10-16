राम चरण के लिए चुनौतीपूर्ण था ‘Peddi’ का अस्पताल वाला सीन, सिर्फ 8 घंटे में ऐसे हुई शूटिंग

राम ने बताया कि इस सीन में उनके किरदार के आसपास जिस तरह घटनाएं आगे बढ़ती हैं और उसे पहचान मिलती है, वह उनके लिए काफी दिलचस्प था। इसके अलावा कुश्ती के दृश्यों को भी उन्होंने बेहद प्रभावशाली बताया। फिल्म में एक ऐसा मोड़ भी आता है, जब सब कुछ खोने के बाद उनका किरदार अपने गुरु के पास पहुंचता है और उनसे ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है। राम चरण के मुताबिक, इस हिस्से को भी काफी अच्छी तरह फिल्माया गया है।