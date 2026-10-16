‘मां का मुझे फोन आया’, नाना पाटेकर के निधन के 8 दिन बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द, बोले- मैं सदमे में चला गया

Nana Patekar Son Malhar Patekar Emotional: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके परिवार को लेकर हो रही चर्चाओं पर बेटे मल्हार पाटेकर ने चुप्पी तोड़ी है। मल्हार ने उन दावों पर नाराजगी जताई, जिनमें कहा जा रहा था कि नाना अपने आखिरी दिनों में अकेले थे या परिवार से दूर हो गए थे। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता कभी अकेले नहीं थे और परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उनके साथ रहता था। मल्हार ने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता से जुड़े पुराने विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी और लोगों से बिना पूरी सच्चाई जाने टिप्पणी नहीं करने की बात कही।