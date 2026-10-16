16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मां का मुझे फोन आया’, नाना पाटेकर के निधन के 8 दिन बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द, बोले- मैं सदमे में चला गया

Nana Patekar Son Malhar Patekar On Tanushree Controversy: नाना पाटेकर के निधन के बाद अब तनुश्री दत्ता विवाद पर अपनी बात रखी है। पिछले कई दिनों से नाना के परिवार के साथ रिश्ते को लेकर भी बातें चल रही थीं, अब मल्हार ने इस मामले पर भी चुप्पी तोड़ी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 16, 2026

Nana Patekar Son Malhar PaNana Patekar Son Malhar Patekar Emotional

मल्हार पाटेकर-तनुश्री दत्ता (फोटो सोर्स- IMDb)

Nana Patekar Son Malhar Patekar Emotional: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके परिवार को लेकर हो रही चर्चाओं पर बेटे मल्हार पाटेकर ने चुप्पी तोड़ी है। मल्हार ने उन दावों पर नाराजगी जताई, जिनमें कहा जा रहा था कि नाना अपने आखिरी दिनों में अकेले थे या परिवार से दूर हो गए थे। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता कभी अकेले नहीं थे और परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उनके साथ रहता था। मल्हार ने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता से जुड़े पुराने विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी और लोगों से बिना पूरी सच्चाई जाने टिप्पणी नहीं करने की बात कही।

पिता के निधन की खबर सुनकर थम गई दुनिया

'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में मल्हार ने बताया कि 8 अक्टूबर को नाना पाटेकर गोवा स्थित अपने घर पर थे। सुबह करीब पांच बजे वह पुणे में थे, तभी उनकी मां का फोन आया और उन्हें पिता के निधन की खबर मिली। मल्हार ने कहा कि वो इतने सदमे में थे कि इसके बाद क्या हुआ, उन्हें ठीक से याद नहीं। उन्हें ऐसा लगा, जैसे उनके आसपास की पूरी दुनिया थम गई हो।

रिपोर्ट के मुताबिक, 75 वर्षीय नाना पाटेकर का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई, जिसमें मनोरंजन जगत और राजनीति से जुड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

‘पापा कभी अकेले नहीं थे’

नाना पाटेकर की सेहत और परिवार के साथ उनके रिश्तों पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मल्हार ने कहा कि सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीरें साझा नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच प्यार नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के बीच करीब 38-39 साल का रिश्ता रहा। अलग होने के बाद भी दोनों के संबंध अच्छे थे।

मल्हार के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता कभी अकेले नहीं थे और परिवार का कोई सदस्य हमेशा उनके साथ रहता था। उन्होंने यह भी बताया कि नाना काफी फिट और सक्रिय थे। वह रोजाना करीब ढाई घंटे तक व्यायाम करते थे। मल्हार ने उन धारणाओं को गलत बताया, जिनमें उनके पिता को अकेला या लगातार बीमार बताया जा रहा था।

बेचैनी होने पर पहले किया मैसेज, फिर फोन

मल्हार ने पिता के आखिरी पलों को याद करते हुए बताया कि नाना ने अपने चचेरे भाई प्रसाद को काम के सिलसिले में मुंबई भेजा था। उन्हें अगले दिन माधुरी दीक्षित के साथ मराठी ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की शूटिंग करनी थी। मल्हार के अनुसार, नाना ऐसे इंसान थे जो अपनी परेशानी से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे।

जब उन्हें बेचैनी महसूस हुई तो उन्होंने पहले मैसेज किया और कुछ समय बाद फोन भी किया। परिवार का सदस्य तुरंत उनके पास पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

तनुश्री दत्ता से जुड़े विवाद पर भी बोले मल्हार

तनुश्री दत्ता से जुड़े पुराने विवाद पर मल्हार ने बिना उनका नाम लिए कहा कि जिस मामले की बार-बार चर्चा हो रही है, वह काफी पहले खत्म हो चुका है और अदालत की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सच हमेशा सच रहेगा और इस विषय पर वह किसी को कुछ नहीं कहना चाहते।

मल्हार ने यह भी बताया कि नाना पाटेकर लगातार एक जैसे किरदार निभाकर बोर हो गए थे। वह खुद कहानियां बनाना चाहते थे और यह साबित करना चाहते थे कि भारी-भरकम संवाद बोले बिना भी शानदार अभिनय किया जा सकता है।

भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान को लगा बड़ा झटका, कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ पर लगा ग्रहण!

ये भी पढ़ें
Imran Khan India Leave Notice

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 03:37 pm

Published on:

16 Oct 2026 03:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मां का मुझे फोन आया’, नाना पाटेकर के निधन के 8 दिन बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द, बोले- मैं सदमे में चला गया

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा का पहला पोस्ट आया सामने, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

Imran Khan India Leave Notice
बॉलीवुड

भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान को लगा बड़ा झटका, कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ पर लगा ग्रहण!

Imran Khan India Leave Notice
बॉलीवुड

EXCLUSIVE: आदित्य धर बेस्ट पति या फिर बेस्ट डायरेक्टर? यामी गौतम ने दिया ये जवाब, ‘धुरंधर 3’ पर साधी चुप्पी

Yami Gautam Exclusive
बॉलीवुड

Nayyi Navelli Review: रहस्यमयी कहानी में लगा कॉमेडी और फैंटेसी का तड़का, यामी गौतम ने ‘डायन’ बनकर किया इंप्रेस

Nayyi Navelli Movie Review
बॉलीवुड

Prahaar Review: ये कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा हटकर है, 26/11 के जख्मों के बाद न्याय की लड़ाई दिखाती है राजकुमार की ‘प्रहार’

Prahaar: The Ujjwal Nikam Story Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.