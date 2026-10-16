भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा का पहला पोस्ट आया सामने, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

Imran Khan India Leave Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद यह मामला लगातार चर्चा में है। अब उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। उन्होंने इमरान के साथ डिटेंशन वैन में ली गई एक सेल्फी साझा की, जिसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। फिल्ममेकर किरण राव और अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इमरान को मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है।