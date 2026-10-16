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भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा का पहला पोस्ट आया सामने, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

Imran Khan India Leave Notice: इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के बाद अब उनकी कमबैक फिल्म पर ग्रहण लग गया है। इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने पहला पोस्ट सामने आया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 16, 2026

Imran Khan India Leave Notice

इमरान खान (फोटो सोर्स- Instagram/lekhawashington)

Imran Khan India Leave Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद यह मामला लगातार चर्चा में है। अब उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। उन्होंने इमरान के साथ डिटेंशन वैन में ली गई एक सेल्फी साझा की, जिसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। फिल्ममेकर किरण राव और अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इमरान को मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है।

लेखा वॉशिंगटन ने शेयर की डिटेंशन वैन की तस्वीर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लेखा वॉशिंगटन ने इंस्टाग्राम पर इमरान खान के साथ एक सेल्फी पोस्ट की। यह तस्वीर उस समय की बताई गई है, जब मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया था। लेखा ने तस्वीर के साथ दिल से जुड़े इमोजी साझा किए। इमरान की चचेरी बहन और अभिनेत्री जैन मैरी खान ने भी पोस्ट पर दिल वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

यह मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, इमरान को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था और बाद में उसी दिन रिहा कर दिया गया।

किरण राव और सबा आजाद ने क्या कहा?

इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद फिल्ममेकर किरण राव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले से जुड़ी एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “वाह, अब मुंबई पुलिस?” उन्होंने एक अन्य पोस्ट को भी रीशेयर किया, जिसमें बताया गया था कि इमरान ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भारत में बिताया है। उन्होंने यहीं पढ़ाई की, काम किया, रिश्ते बनाए और अपना करियर आगे बढ़ाया।

वहीं, अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “क्या? यह पूरी तरह बकवास है।” दोनों की प्रतिक्रियाएं इमरान को मिले नोटिस के बाद सामने आई हैं।

इमरान खान को क्यों मिला भारत छोड़ने का नोटिस?

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया। बताया गया है कि नोटिस में आव्रजन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

इमरान की कानूनी टीम इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मामले में आगे क्या फैसला होगा, यह कानूनी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।

इमरान खान की फिल्मों में वापसी पर भी नजर

इमरान खान ने 2008 में फिल्म 'जाने तू… या जाने ना' से बतौर लीड अभिनेता पहचान बनाई थी। इसके बाद वह ‘आई हेट लव स्टोरीज’, ‘डेल्ही बेली’, ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ और ‘एक मैं और एक तू’ जैसी फिल्मों में नजर आए। साल 2015 में आई ‘कट्टी बट्टी’ के बाद उन्होंने अभिनय से लंबा ब्रेक लिया।

अब वह भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से वापसी करने वाले हैं। दानिश असलम के निर्देशन में बनी इस फिल्म की प्रचार योजना और रिलीज को लेकर भी अनिश्चितता की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज टलने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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Updated on:

16 Oct 2026 02:15 pm

Published on:

16 Oct 2026 02:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा का पहला पोस्ट आया सामने, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

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