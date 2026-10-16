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भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान को लगा बड़ा झटका, कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ पर लगा ग्रहण!

Imran Khan India Leave Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान के सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद सेबी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसी बीच उनकी कमबैक फिल्म को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 16, 2026

Imran Khan India Leave Notice

इमरान खान (फोटो सोर्स- Instagram/IANS)

Imran Khan India Leave Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान लंबे समय बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलों का असर अब उनकी आने वाली फिल्म पर भी पड़ता नजर आ रहा है। भूमि पेडनेकर के साथ उनकी फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ की रिलीज टलने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद फिल्म के निर्माता रिलीज की तारीख और प्रमोशन की योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज टलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को 15 अक्टूबर 2026 को मुंबई पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से नोटिस मिला। इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी इसमें शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में उसी दिन रिहा कर दिया गया।

इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन में उनकी भागीदारी ओसीआई से जुड़े प्रावधानों और वीजा शर्तों का उल्लंघन हो सकती है। बताया गया है कि नोटिस में आव्रजन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इमरान की कानूनी टीम इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

फिल्म की रिलीज और प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा?

‘अधूरे हम अधूरे तुम’ को लेकर पहले ऐसी योजना थी कि दिवाली 2026 के बाद फिल्म का प्रमोशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में रिलीज से पहले प्रचार अभियान को गति दी जानी थी। रिपोर्ट के अनुसार, इमरान की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण फिल्म से जुड़े लोग फिलहाल प्रमोशन शुरू करने को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।

मिड-डे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, नेटफ्लिक्स या फिल्म के निर्माताओं ने अब तक रिलीज टलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में 18 दिसंबर 2026 की बताई जा रही रिलीज तारीख में बदलाव होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

करीब एक दशक बाद वापसी कर रहे हैं इमरान खान

‘अधूरे हम अधूरे तुम’ का निर्देशन दानिश असलम ने किया है। फिल्म में इमरान खान के साथ भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। यह प्रोजेक्ट इमरान की लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर वापसी के तौर पर चर्चा में है।

फिल्म की रिलीज और प्रचार से जुड़ी योजनाओं पर अंतिम फैसला इमरान की कानूनी स्थिति और निर्माताओं की रणनीति स्पष्ट होने के बाद सामने आ सकता है। फिलहाल, फिल्म की रिलीज टलने की खबर को आधिकारिक पुष्टि के बजाय एक संभावित बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

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Updated on:

16 Oct 2026 01:48 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:42 pm

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