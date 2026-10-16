भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान को लगा बड़ा झटका, कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ पर लगा ग्रहण!

Imran Khan India Leave Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान लंबे समय बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलों का असर अब उनकी आने वाली फिल्म पर भी पड़ता नजर आ रहा है। भूमि पेडनेकर के साथ उनकी फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ की रिलीज टलने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद फिल्म के निर्माता रिलीज की तारीख और प्रमोशन की योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज टलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।