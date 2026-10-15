इमरान खान से खफा हुआ बॉलीवुड!, किसी ने कहा गद्दार, तो किसी ने लगाई फटकार, CJP को सपोर्ट करना एक्टर को पड़ा भारी

Imran Khan Deportation Controversy: आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है, उन्हें पुलिस ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक नोटिस भेजकर 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। अब मनोरंजन जगत की कई सेलेब्स एक्टर पर निशाना साध रहे हैं। इस हस्तियों में दिग्गज अभिनेता रजा मुराद, महाभारत के युधिष्ठिर अभिनेता गजेंद्र चौहान, और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इस मामले पर अपनी राय रखी है।