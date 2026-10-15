इमरान खान को सरकार के खिलाफ पोस्ट करने के लिए मिले थे 15 लाख रुपये? वायरल स्क्रीनशॉट का सच आया सामने

Imran Khan: बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इमरान, जिनके पास अमेरिका की नागरिकता है, उन्हें मुंबई पुलिस ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक नोटिस भेजकर 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। बीते बुधवार को 'X' पर एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि इमरान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया है कि उन्हें 'मोदी सरकार' के खिलाफ पोस्ट करने के लिए 15 लाख रुपये का ऑफर दिया गया था।