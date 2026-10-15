इमरान खान को सरकार के खिलाफ पोस्ट करने के लिए मिले थे 15 लाख रुपये? वायरल स्क्रीनशॉट का सच आया सामने

क्या इमरान खान को सरकार के खिलाफ पोस्ट करने के लिए 15 लाख की पेशकश की गई थी? (फोटो सोर्स: @mythicbxrnn)
Imran Khan: बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इमरान, जिनके पास अमेरिका की नागरिकता है, उन्हें मुंबई पुलिस ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक नोटिस भेजकर 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। बीते बुधवार को 'X' पर एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि इमरान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया है कि उन्हें 'मोदी सरकार' के खिलाफ पोस्ट करने के लिए 15 लाख रुपये का ऑफर दिया गया था।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कथित पोस्ट में लिखा था, "मुझे मोदी सरकार के खिलाफ पोस्ट करने के लिए 15 लाख रुपये का ऑफर मिला था, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया और कहा कि मैं बिना किसी पैसे के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगा।"
इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि यह एक फर्जी स्क्रीनशॉट है, जिसे AI की मदद से बनाया गया है। इसके बाद जब इमरान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक किया गया तो वहां ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिली।
इंटरनेट पर इस ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, "फिर से एक फर्जी स्क्रीनशॉट, यह तो बस BJP समर्थकों का काम है… हर दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी का एक नया फर्जी स्क्रीनशॉट सामने आ जाता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये लोग फर्जी खबरें इतनी तेजी से फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी भी 2005 का दौर चल रहा हो।"
वहीं, एक दूसरे यूजर, जिसने इसे इमरान की असली पोस्ट मान लिया था, उसने ट्वीट किया, "एक अहम सवाल यह है कि ये 15 लाख रुपये कहां से आ रहे हैं? और एक विदेशी नागरिक को भारत के मामलों में दखल देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? दुनिया का कोई और देश ऐसा नहीं होने देगा, तो फिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है?"
इमरान खान को मिले नोटिस पर जहां किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वहीं CJP के संस्थापक ने X पर इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट किया, "एक अमेरिकी, मैरी मिलबेन, BJP के पक्ष में बोल सकती हैं। लेकिन एक OCI कार्डधारक, इमरान, BJP के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते।"
बता दें कि इमरान खान की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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