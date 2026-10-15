‘अक्षय कुमार को क्यों नहीं कहा देश छोड़ने को?’, आमिर के भांजे इमरान खान के नोटिस पर यूजर ने किया कमेंट तो लोगों ने बताया अंतर

इमरान खान (फोटो सोर्स- Instagram/ANI)
Imran Khan Leave India Notice: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस नोटिस को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बहस भी शुरू हो गई है। एक यूजर ने इमरान खान की तुलना अक्षय कुमार से करते हुए सवाल किया कि अक्षय कुमार भी 2011 से 2023 तक कनाडा की नागरिकता रखते थे, इसके बावजूद उन्होंने 24 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। यूजर ने सवाल किया कि उस समय अक्षय कुमार को भारत छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया और उन्हें प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने की अनुमति कैसे मिली।
हालांकि, इस पोस्ट के जवाब में कई लोगों ने दोनों मामलों को अलग बताया। एक यूजर ने लिखा कि प्रदर्शन और इंटरव्यू में अंतर होता है। दूसरे यूजर ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना और किसी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करना दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं। वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने वीजा और ओसीआई नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ गतिविधियों के लिए संबंधित अनुमति की जरूरत हो सकती है। हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है।
मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को यह प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में इमरान को छोड़ दिया गया।
हिरासत से बाहर आने के बाद इमरान खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह पुलिसकर्मियों से ‘जय हिंद’ कहते नजर आए। प्रदर्शन के बाद इमरान ने कहा था कि वह किसी संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर वहां नहीं पहुंचे थे, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
उन्होंने अपने आसपास हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी और लोगों की आवाज उठाने तथा आने-जाने की आजादी से जुड़े सवाल भी उठाए थे।
इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी इस मामले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस से इमरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।
अब मुंबई पुलिस की ओर से इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने के बाद उनकी स्थिति पर सबकी नजर है। पुलिस का कहना है कि इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल नोटिस के बाद इमरान खान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
यह भी स्पष्ट है कि नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि इमरान खान को तत्काल देश से बाहर भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि वह इस नोटिस के संबंध में क्या कानूनी या प्रशासनिक कदम उठाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग