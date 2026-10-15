‘अक्षय कुमार को क्यों नहीं कहा देश छोड़ने को?’, आमिर के भांजे इमरान खान के नोटिस पर यूजर ने किया कमेंट तो लोगों ने बताया अंतर

Imran Khan Leave India Notice: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस नोटिस को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।