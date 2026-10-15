अवंतिका मलिक से अलगाव, फ्लॉप फिल्मों और नेपोटिज्म की बहस तक, आमिर खान के भांजे इमरान खान की जिंदगी से जुड़े विवाद

इमरान खान (फोटो सोर्स- ANI)
Imran Khan Mumbai Police Notice: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने से जुड़ा नोटिस है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। ये मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि, इस कार्रवाई को किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
इमरान खान की जिंदगी में ये पहला मौका नहीं है, जब वह फिल्मों से इतर किसी वजह से सुर्खियों में आए हों। उनकी शादी, निजी जिंदगी, फिल्मी करियर और नेपोटिज्म को लेकर भी चर्चा होती रही है।
इमरान खान ने साल 2011 में अवंतिका मलिक से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम इमारा है। कुछ साल बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं और 2019 में दोनों के अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ा। इसके बाद से ही उनके रिश्ते और तलाक को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, अलग रहने और कानूनी रूप से तलाक होने में फर्क है, इसलिए तलाक की स्थिति की पुष्टि के बिना इसे अंतिम तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा।
इमरान खान ने 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से मुख्य अभिनेता के तौर पर पहचान बनाई थी। फिल्म को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला और इमरान युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होना भी चर्चा का विषय रहा। आमिर खान के भांजे होने और आमिर खान प्रोडक्शंस से जुड़ी पहली फिल्म के कारण नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की बहस में उनका नाम भी आया। हालांकि, किसी कलाकार को केवल उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर आंकना उसके काम और दर्शकों की प्रतिक्रिया की पूरी तस्वीर नहीं बताता।
‘जाने तू… या जाने ना’ के बाद इमरान ने ‘आई हेट लव स्टोरीज’, ‘डेल्ही बेली’ और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों को अलग-अलग स्तर पर दर्शकों का समर्थन मिला, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों का प्रदर्शन लगातार उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। ‘एक मैं और एक तू’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’, ‘गोरी तेरे प्यार में’ और ‘कट्टी बट्टी’ जैसी फिल्मों के बाद उनका फिल्मी करियर धीमा पड़ गया। यही वजह रही कि उन्हें अक्सर एक सफल शुरुआत के बाद अपनी लोकप्रियता कायम नहीं रख पाने वाले अभिनेताओं में गिना जाने लगा।
कई साल तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद इमरान खान ने अपनी वापसी को लेकर भी चर्चा बटोरी। अब विरोध प्रदर्शन और भारत छोड़ने के नोटिस की खबर ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस के दावे, इमिग्रेशन नियमों और आगे होने वाली कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। फिलहाल इमरान की निजी जिंदगी और करियर से जुड़े पुराने सवालों के साथ यह नया मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
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