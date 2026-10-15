‘वो हार्ट अटैक से नहीं मरे’, पुनीत राजकुमार की मौत से कुछ घंटे पहले का सच आया सामने, पांच साल बाद डॉक्टर ने बताई वजह

Puneeth Rajkumar Death Reason: कन्नड़ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार की अचानक हुई मौत आज भी उनके प्रशंसकों को भावुक कर देती है। 29 अक्टूबर 2021 को 46 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया था। अब उनके डॉक्टर डॉ. रमना राव ने अभिनेता के आखिरी घंटों को याद करते हुए बताया है कि निधन से पहले पुनीत ने करीब डेढ़ घंटे तक किकबॉक्सिंग की थी। इसके बाद जब वह क्लिनिक पहुंचे, तो उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था और जांच में ईसीजी पर तनाव के संकेत मिले थे।