‘मुझे हर्निया हो गया, कंधे ने भी साथ छोड़ दिया’, शरीर से जुड़ी कई समस्याओं का सामना कर रहे सलमान खान, पहली बार तोड़ी चुप्पी

Salman Khan Health Issues: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी फिटनेस और शानदार बॉडी के लिए लंबे समय से पहचाने जाते हैं। लेकिन अब अभिनेता ने अपनी सेहत को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान ने बताया कि फिल्म ‘सुल्तान’ के दौरान और उसके बाद उनके शरीर को कई तरह की चोटों और स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ा। उन्होंने सिर, कंधे, घुटने और कमर की परेशानियों के साथ हर्निया, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और एन्यूरिज्म जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का भी जिक्र किया।