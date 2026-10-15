60 की उम्र में जीवनसाथी की तलाश में हैं सलमान खान? करण जौहर से अकेलेपन को लेकर कही ये बात

सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/netflix)
Salman Khan On Koffee With Karan S9: बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान 60 साल की उम्र में भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने अब करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ में शादी, अकेलेपन और पिता बनने की इच्छा पर खुलकर बात की है। शो के पहले एपिसोड में पहुंचे सलमान ने साफ कहा कि वह भविष्य में पिता बनना चाहते हैं और उनके बच्चे जरूर होंगे।
सलमान खान ने करण जौहर के साथ बातचीत में कहा कि किसी न किसी समय उनके बच्चे जरूर होंगे। उन्होंने इसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक बताया। करण जौहर के बच्चों का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि वह उनके लिए खुश हैं और उन्हें पिता बनने का अनुभव मिला है। सलमान की इस बात ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।
सलमान से जब करण जौहर ने पूछा कि क्या उन्हें कभी जीवनसाथी की कमी महसूस होती है और क्या वह अकेलापन महसूस करते हैं, तो अभिनेता ने कहा कि इंसान तब सबसे ज्यादा अकेला होता है जब कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। सलमान ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पार्टनर बनाने से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने शादी न करने के फैसले को अपनी पसंद बताया और कहा कि वह अपनी जिंदगी से खुश हैं।
सलमान ने इस बातचीत में यह भी कहा कि वह किसी को अपनी जिंदगी से दूर रखने के लिए किसी को दोष नहीं देते। उनके मुताबिक, यह उनका अपना फैसला है और वह इस फैसले से खुश हैं। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि भविष्य में बच्चे उनकी जिंदगी का हिस्सा होंगे।
करण जौहर ने सलमान से उनके करीब 13 साल पुराने ‘मैं वर्जिन हूं’ वाले बयान को लेकर भी सवाल किया। सलमान ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वह दरअसल अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि जब किसी रिश्ते के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की जाती है तो यह पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति भविष्य में आपकी जिंदगी में रहेगा या नहीं।
सलमान ने अपने पिता सलीम खान की एक सीख भी याद की। उन्होंने बताया कि बचपन से उनके पिता कहते आए हैं कि निजी जिंदगी बेडरूम की तरह है, जबकि पूरी दुनिया लिविंग रूम है। यानी सार्वजनिक जीवन में जो कहना हो कहिए, लेकिन निजी जिंदगी की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए।
सलमान की इस बातचीत ने उनके फैंस के बीच एक बार फिर उनकी शादी और पिता बनने को लेकर चर्चा छेड़ दी है। हालांकि अभिनेता ने शादी की कोई योजना नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि भविष्य में वह पिता बनने की इच्छा रखते हैं।
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