60 की उम्र में जीवनसाथी की तलाश में हैं सलमान खान? करण जौहर से अकेलेपन को लेकर कही ये बात

सलमान खान ने करण जौहर के साथ बातचीत में कहा कि किसी न किसी समय उनके बच्चे जरूर होंगे। उन्होंने इसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक बताया। करण जौहर के बच्चों का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि वह उनके लिए खुश हैं और उन्हें पिता बनने का अनुभव मिला है। सलमान की इस बात ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।