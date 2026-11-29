जावेद अख्तर ने मजाक में बताया कि सर्जरी के बाद जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उन्हें लगा कि उनके पास दो नर्सें बैठी हैं। नर्सों ने उनसे कहा था कि जब तक वे न कहें, तब तक उन्हें वहीं रुकना होगा। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहां असल में सिर्फ एक ही नर्स थी, उनकी नजर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई थी। आखिर में उन्हें प्रोटेक्टिव ग्लासेस के साथ घर जाने की अनुमति मिल गई। उन्हें हिदायत दी गई थी कि वे सोते समय भी इन चश्मों को पहनें और साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने उनसे कहा कि वह तीन दिन बाद चश्मा हटा सकते हैं। उन्होंने कहा, "तीन दिन बाद, मैंने चश्मा हटाया और देखा कि हमारे पास एक रंगीन टीवी है। इसे देखकर बहुत अच्छा लगा।"