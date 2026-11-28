Priyanka Chopra Ramayana: इंटरनेशनल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी इंस्टाग्राम रील को कथित तौर पर लाइक किया है, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर 'फ्लॉप' होने वाली फिल्म बताया गया है। कॉपीराइटर और स्क्रीनराइटर विवशवान चौधरी द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं और इसके बड़े ग्लोबल कलेक्शन लक्ष्यों पर सवाल उठाए गए हैं।