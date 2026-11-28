Shobhinaw Satyaa On Hanuman Ansh Success: फिल्मों में पहचान बनाने के लिए कई कलाकारों को सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। कुछ को मौके नहीं मिलते, तो कुछ को काम मिलने के बाद भी वह पहचान हासिल नहीं होती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। ऐसे ही एक अभिनेता हैं शोभिनव सत्य, जिन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है। फिल्म को दुनियाभर में 453 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई मिली, वहीं शोभिनव के अभिनय की भी तारीफ हुई। हालांकि, अभिनेता का कहना है कि अब तक किसी फिल्ममेकर या निर्देशक ने उन्हें सीधे फोन करके उनके काम की सराहना नहीं की है।