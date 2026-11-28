शोभिनव सत्या-हनुमान अंश (फोटो सोर्स- IMDb)
Shobhinaw Satyaa On Hanuman Ansh Success: फिल्मों में पहचान बनाने के लिए कई कलाकारों को सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। कुछ को मौके नहीं मिलते, तो कुछ को काम मिलने के बाद भी वह पहचान हासिल नहीं होती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। ऐसे ही एक अभिनेता हैं शोभिनव सत्य, जिन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है। फिल्म को दुनियाभर में 453 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई मिली, वहीं शोभिनव के अभिनय की भी तारीफ हुई। हालांकि, अभिनेता का कहना है कि अब तक किसी फिल्ममेकर या निर्देशक ने उन्हें सीधे फोन करके उनके काम की सराहना नहीं की है।
हाल ही में SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में शोभिनव ने फिल्म को मिली प्रतिक्रिया, अपने करियर के संघर्ष और अभिनय की दुनिया में आने के पीछे की कहानी साझा की।
शोभिनव सत्य ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके काम को पसंद किया है। जब वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, तो लोग उनके अभिनय की तारीफ करते हैं और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। हालांकि, उन्हें अब तक किसी निर्देशक या फिल्ममेकर का ऐसा फोन नहीं आया, जिसमें उन्होंने खुद उनसे बात करके अभिनय की तारीफ की हो।
अभिनेता के मुताबिक, इंडस्ट्री के कुछ लोगों के जरिए उन्हें दूसरों की प्रतिक्रिया जरूर पता चलती रहती है। कई बार किसी निर्देशक ने किसी परिचित से कहा कि शोभिनव ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है और उनकी तरफ से तारीफ उन तक पहुंचा दी जाए। उनके लिए ये संदेश भी काफी मायने रखते हैं।
शोभिनव ने अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 'हनुमान अंश' से पहले वह कई भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देते थे, लेकिन कास्टिंग टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। उन्हें यह तक नहीं बताया जाता था कि उनके ऑडिशन में क्या कमी रही या उन्हें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है।
दिलचस्प बात यह है कि वह अभिनय सिखाने का काम भी कर चुके हैं। उनके आसपास मौजूद लोग उनके काम की तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी कमियों के बारे में भी ईमानदारी से बता सके।
शोभिनव के अभिनय की तरफ आने के पीछे उनके दादा की एक खास इच्छा थी। साल 2024 में उनके दादा का निधन हो गया था। अभिनेता के मुताबिक, जाने से पहले दादा ने उनसे कहा था कि वह काफी समय से लेखन और निर्देशन में किस्मत आजमा रहे हैं, इसलिए एक बार अभिनय में भी कोशिश करके देखें। शायद उनकी असली मंजिल वहीं हो।
दादा की इस बात का शोभिनव पर गहरा असर हुआ। जनवरी 2025 में उन्हें सहायक निर्देशक के तौर पर कई प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। वह अभिनय में अपना करियर बनाना चाहते थे।
शोभिनव ने बताया कि उनके परिचित शुभम सोमू श्रीवास्तव उन्हें लगातार प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया था। जब उन्होंने शुभम को अपने दादा की आखिरी इच्छा के बारे में बताया, तो उन्होंने उनकी भावनाओं को समझा और कुछ महीनों तक उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर नहीं किया।
बाद में शुभम ने उन्हें 'हनुमान अंश' से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में उन्हें फिल्म में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। शोभिनव ने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जताई। इसी तरह वह फिल्म का हिस्सा बने और इसमें नीम करोली बाबा का किरदार निभाने का अवसर मिला।
शोभिनव सत्य ने साल 2016 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में पढ़ाई के दौरान पहली बार मुख्य भूमिका निभाई थी। एक दोस्त की मदद के लिए उन्होंने 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म में लीड किरदार किया था। इसके बाद भी अभिनय की दिशा में उनका सफर आसान नहीं रहा।
बता दें कि 'हनुमान अंश' शुरुआत में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी थी, लेकिन दर्शकों की तारीफ और मौखिक प्रचार के कारण फिल्म को बाद में अच्छी सफलता मिली। दुनियाभर में 453 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली यह फिल्म अब सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है।
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