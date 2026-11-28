फिल्म 'मातृभूमि' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को साजिद खान ने कंपोज किया है और इसके बोल भी उन्होंने ही लिखे हैं। इस गाने को सलमान खान ने मुस्कान के साथ अपनी आवाज दी है। रिलीज के बाद गाने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। खासतौर पर इसके बोल को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। कुछ दर्शकों को लगा कि युद्ध पर आधारित फिल्म में इस तरह के रोमांटिक गाने की क्या जरूरत है।