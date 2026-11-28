सुदेश बेरी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने एक बयान के कारण भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया था। उस समय उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा था। बेरी ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करते हुए कहा था कि वह उनसे मिलना चाहेंगे और उनके पैर धोकर उस पानी को पीना चाहेंगे। अभिनेता का यह पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ सकता है।