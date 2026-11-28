शाहरुख खान (फोटो सोर्स- IMDb)
Shahrukh Khan King Song Daddy Cool Launch: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। इस फिल्म में शाहरुख एक नए अंदाज में दिखाई देंगे। इसी बीच एक्टर ने खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने 'किंग' जैसी फिल्म करने का फैसला क्यों लिया? शाहरुख के मुताबिक, वह खुद से एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि क्या 60 साल की उम्र में भी वह हीरो बन सकते हैं और क्या दर्शक उन्हें उनकी असली उम्र के किरदार में पसंद करेंगे?
शाहरुख खान ने शुक्रवार को अपनी फिल्म के गाने 'डैडी कूल' के लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी सफर, करियर और 'किंग' को चुनने के पीछे की वजहों पर खुलकर बात की। शाहरुख ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उन्हें लगता था कि वह दिखने में बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद उनके मन में हमेशा हीरो बनने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए हीरो बनना एक निजी चुनौती जैसा था।
एक्टर ने बताया, 'मैंने 'किंग' इसलिए की, क्योंकि मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब मुझे लगता था कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं। मेरे मन में ये बात थी कि अगर मेरे जैसा साधारण दिखने वाला इंसान भी हीरो बन सकता है, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हीरो का किरदार निभाना मेरे लिए हमेशा खास रहा है।'
शाहरुख ने बातचीत के दौरान अपने फिल्मी करियर का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उनके साथ फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों और उनकी उम्र के बीच का अंतर काफी ज्यादा होने लगा था।
उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक रोमांटिक सीन के दौरान उन्हें अपनी उम्र का एहसास हुआ। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि रोमांटिक डायलॉग बोलने के बजाय उनके मन में यह सवाल आने लगा कि क्या उन्होंने अगले दिन सुबह बेटी का गणित का होमवर्क पूरा किया है?
इस किस्से के जरिए शाहरुख ने बताया कि अब वह ऐसे किरदार निभाना चाहते हैं, जो उनकी असली उम्र के करीब हों। उनके मुताबिक, वह 61 साल के व्यक्ति की तरह दिखना और उसी उम्र के हिसाब से कूल रहना चाहते हैं।
शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'किंग' के पीछे की असली वजह बताते हुए कहा कि वह खुद भी यह जानना चाहते थे कि क्या 60 साल की उम्र में वह अब भी हीरो बन सकते हैं और अपनी वास्तविक उम्र के किरदार निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या मैं 60 साल की उम्र में भी हीरो हूं और अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभा सकता हूं?' शाहरुख के मुताबिक, उनके लिए 'किंग' खुद को एक नए अंदाज में परखने का मौका है। वह पर्दे पर हीरो की अपनी पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही ऐसे किरदार भी निभाना चाहते हैं, जो उनकी असली उम्र के करीब हों।
शाहरुख ने अपनी बात में बेटी सुहाना खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनकी बेटी भी मौजूद हैं और दुनिया की लड़कियां यह सोच सकती हैं कि उनका पिता भी इसी तरह का रहा होगा।
दरअसल, शाहरुख अब अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाने के साथ-साथ पर्दे पर अपनी पुरानी हीरो वाली छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि 'किंग' उनके लिए एक खास प्रोजेक्ट है।
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी।
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