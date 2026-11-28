शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'किंग' के पीछे की असली वजह बताते हुए कहा कि वह खुद भी यह जानना चाहते थे कि क्या 60 साल की उम्र में वह अब भी हीरो बन सकते हैं और अपनी वास्तविक उम्र के किरदार निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या मैं 60 साल की उम्र में भी हीरो हूं और अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभा सकता हूं?' शाहरुख के मुताबिक, उनके लिए 'किंग' खुद को एक नए अंदाज में परखने का मौका है। वह पर्दे पर हीरो की अपनी पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही ऐसे किरदार भी निभाना चाहते हैं, जो उनकी असली उम्र के करीब हों।