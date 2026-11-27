Sudesh Berry On Daughter In Law Allegations: टीवी के चर्चित रियलिटी शो एमटीवी रोडीज से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शांभवी शर्मा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने ससुर और दिग्गज अभिनेता सुदेश बेरी को लेकर कुछ बातें कही थीं। शांभवी का आरोप था कि बॉलीवुड में करियर बनाने के दौरान उनके ससुर ने उनकी या अपने बेटे सूरज की कोई खास मदद नहीं की। अब सुदेश बेरी ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शांभवी को अपने करियर के लिए उनकी मदद की जरूरत ही क्यों है?