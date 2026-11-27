Bigg Boss 20 Controversial Statements: बिग बॉस 20 में इस सीजन कंटेस्टेंट्स के झगड़ों से ज्यादा उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी हैं। काजी तौकीर, अमन गांधी, आसिफ खान, स्काउट ओपी और लव गिल की कई टिप्पणियां घर के भीतर तीखी बहस और सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच दो राय की वजह बनीं। बता दें, हर विवाद के बाद घरवालों के बीच मतभेद उभरे, वहीं बाहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन बयानों के पक्ष और विपक्ष में जमकर चर्चा हुई।