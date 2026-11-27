Manoj Bajpayee Interview: एक्टर मनोज बाजपेयी ने दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात का मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है। मनोज के मुताबिक, ये मुलाकात बिल्कुल भी सहज नहीं रही थी और वह नशे की हालत में नसीरुद्दीन शाह के पीछे-पीछे घूमकर उनसे सवाल पूछ रहे थे, जिससे सीनियर अभिनेता बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि ये वाकया दिल्ली में फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ की रैप-अप पार्टी के दौरान हुआ था।