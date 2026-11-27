अंग्रेजी थिएटर को लेकर नसीर से भिड़ गए थे मनोज (सोर्स: X-Betamasterjika)
Manoj Bajpayee Interview: एक्टर मनोज बाजपेयी ने दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात का मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है। मनोज के मुताबिक, ये मुलाकात बिल्कुल भी सहज नहीं रही थी और वह नशे की हालत में नसीरुद्दीन शाह के पीछे-पीछे घूमकर उनसे सवाल पूछ रहे थे, जिससे सीनियर अभिनेता बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि ये वाकया दिल्ली में फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ की रैप-अप पार्टी के दौरान हुआ था।
मनोज बाजपेयी ने ये भी बताया कि ‘बैंडिट क्वीन’ में मान सिंह का किरदार पहले नसीरुद्दीन शाह को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये भूमिका मनोज को मिली। पार्टी के वक्त नसीरुद्दीन शाह दिल्ली में मौजूद थे, इसलिए फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे उस कलाकार से मिलें जिसने उनका रोल निभाया है।
मनोज के अनुसार, जब तक नसीरुद्दीन शाह पार्टी में पहुंचे, तब तक वहां मौजूद मुफ्त की शराब पीकर वह खुद नशे में थे। उन दिनों नसीरुद्दीन शाह अंग्रेजी नाटक किया करते थे और मनोज नशे में उनके पीछे घूमते हुए बार-बार यही पूछने लगे कि वे अंग्रेजी थिएटर क्यों करते हैं।
बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने से नसीरुद्दीन शाह इतने चिढ़ गए कि उन्होंने मनोज से बात करने से ही पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वह इस इंसान से बात नहीं करना चाहते। मनोज ने बताया कि नसीरुद्दीन शाह उस दौर में काफी गुस्सैल थे और उनके दोस्त उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, वरना उस दिन नसीर उन्हें मार ही देते।
हालांकि, यह घटना नसीरुद्दीन शाह के जहन में इस कदर बैठ गई कि वह मनोज का चेहरा कभी नहीं भूले। आगे चलकर जब दोनों ने फिल्म ‘द्रोहकाल’ में साथ काम किया, तो सेट पर देखते ही नसीरुद्दीन शाह ने ‘बरखुरदार’ कहकर उनका स्वागत किया और यहीं से दोनों के बीच जान-पहचान की शुरुआत हुई।
शेखर कपूर के निर्देशन में बनी ‘बैंडिट क्वीन’ फूलन देवी के जीवन पर बेस्ड फिल्म थी। इसमें सीमा बिस्वास मुख्य भूमिका में नजर आई थीं, जबकि मनोज बाजपेयी, निर्मल पांडे, राजेश विवेक और सौरभ शुक्ला समेत अन्य कलाकारों ने अहम किरदार निभाए थे।फिल्म को कई सम्मान मिले, जिनमें हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है।
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