अनु मलिक का 'साजन साजन' गाना 27 साल पहले 'आरजू' में रिलीज हुआ था। (फोटो सोर्स: @anumalikmusic/instagram)
Anu Malik Saajan Saajan Song: म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने 1999 के अपने गाने 'साजन साजन' गाने को इंस्टाग्राम पर 'बैटमैन' रील्स में देखकर सोशल मीडिया पर इसके फिर से चर्चा में आने और नई लोकप्रियता मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे साबित होता है कि एक अच्छा गाना कभी पुराना नहीं होता। बता दें कि सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड की शुरुआत एक एडिट से हुई। देखते ही देखते ऐसे दर्जनों एडिट सामने आ गए। और कुछ ही समय में, 'साजन साजन' इंस्टाग्राम पर 'बैटमैन' रील्स का अन-ऑफिशियल साउंडट्रैक बन गया। बिना किसी खास वजह के, यह हिंदी रोमांटिक गाना 'बैटमैन' (रॉबर्ट पैटिनसन) की पहचान बन गया।
शुक्रवार को, म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस गाने का ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो शेयर किया। साथ ही, उन्होंने एक 'बैटमैन' रील पर किए गए अपने पुराने कमेंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, "29 साल पहले, मैंने इस बेहतरीन धुन को तैयार किया था। उस समय, यह मेरे दिल का एक हिस्सा था जिसे मैंने संगीत में पिरोया था। हमने इसे अपने पास मौजूद साधनों और अपने शानदार, प्रतिभाशाली लाइव संगीतकारों के साथ रिकॉर्ड किया था। तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिंदगी या यह धुन आगे चलकर कहां तक पहूंचेगी। आज, मेरे द्वारा बहुत प्यार से रचे गए इस गाने का एक रीमिक्स 'बैटमैन' के साथ वायरल हो रहा है, जो सच में किसी सपने जैसा लगता है।"
आगे उन्होंने कहा कि 'साजन साजन' को मूल रूप से 1999 की फिल्म 'आरजू' के लिए तैयार किया गया था। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था, अलका याग्निक ने गाया था और यह माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। अपने रिलीज के समय यह गाना काफी फेमस हुआ था। अनु ने आगे कहा कि 2026 में 'साजन साजन' की फिर से बढ़ती लोकप्रियता यह दिखाती है कि संगीत हमेशा के लिए होता है। उन्होंने कहा, "संगीत का अपना एक अलग ही सफर होता है। आप किसी चीज में अपनी आत्मा डाल देते हैं, उसे दुनिया के सामने लाते हैं, और तीन दशक बाद उसे एक नई पीढ़ी मिलती है और एक नई जिंदगी मिल जाती है। मैंने 28 साल पहले जो धुन बनाई थी, आज लोग उससे फिर से जुड़ रहे हैं और वह भी एक नए अंदाज में यह एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।"
अंत में, संगीतकार ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो इस गाने के नए वर्जन को शेयर कर रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। अनु ने आगे कहा, "जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं और इस नए वर्जन पर डांस कर रहे हैं - उन सभी का धन्यवाद। मेरा मानना है कि एक अच्छा गाना कभी पुराना नहीं होता, बस वह अपने सही समय का इंतजार करता है।"
'साजन साजन' गाना 1999 में फिल्म 'आरजू' के साउंडट्रैक के तौर पर रिलीज हुआ था और उस समय यह काफी हिट रहा था। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सैफ अली खान और अक्षय कुमार भी थे, और इसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था। इस गाने का नया वर्जन, एक स्लो रीमिक्स है और इंस्टाग्राम रील्स पर इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में इसे मैट रीव्स की फिल्म 'द बैटमैन' से रॉबर्ट पैटिनसन की क्लिप्स के साथ जोड़ा गया था। बाद में, यह गाना हॉलीवुड के अन्य मशहूर किरदारों की क्लिप्स में भी इस्तेमाल होने लगा, जिसमें मार्वल की आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन 'डॉक्टर डूम' की क्लिप्स भी शामिल थीं।
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