आगे उन्होंने कहा कि 'साजन साजन' को मूल रूप से 1999 की फिल्म 'आरजू' के लिए तैयार किया गया था। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था, अलका याग्निक ने गाया था और यह माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। अपने रिलीज के समय यह गाना काफी फेमस हुआ था। अनु ने आगे कहा कि 2026 में 'साजन साजन' की फिर से बढ़ती लोकप्रियता यह दिखाती है कि संगीत हमेशा के लिए होता है। उन्होंने कहा, "संगीत का अपना एक अलग ही सफर होता है। आप किसी चीज में अपनी आत्मा डाल देते हैं, उसे दुनिया के सामने लाते हैं, और तीन दशक बाद उसे एक नई पीढ़ी मिलती है और एक नई जिंदगी मिल जाती है। मैंने 28 साल पहले जो धुन बनाई थी, आज लोग उससे फिर से जुड़ रहे हैं और वह भी एक नए अंदाज में यह एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।"