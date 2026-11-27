सितंबर में भी कश्मीरा सुनीता के समर्थन में खुलकर सामने आई थीं, जब गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रहीं अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार ने सुनीता को 'चालाक औरत' कहा था और गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में पहले से दिक्कतों का दावा किया था। तब कश्मीरा ने सवाल उठाया था कि को-स्टार को इतनी निजी बातें कैसे पता चल सकती हैं। उन्होंने अपने 30 साल और 50 फिल्मों के करियर का हवाला देते हुए कहा था कि किसी सह-कलाकार को उनकी निजी जिंदगी या भावनाओं की जानकारी कभी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सब कुछ केवल अपने जीवनसाथी कृष्णा अभिषेक से शेयर किया।