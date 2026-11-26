ये प्रेम मोह लिया और गनमास्टर G9 में होगी टक्कर (Photo Source- Instagram/ayushmannk/@therealemraan)
Yeh Prem Mol Liya & Gunmaaster G9 Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस के लिए एक बार फिर 27 नवंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन दो बड़ी हिंदी फिल्मों के बीच दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ निर्देशक सूरज बड़जात्या की रोमांटिक फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। दोनों फिल्में पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती हैं इसके शुरूआती आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइये जानते हैं कौन किसे दे सकता है मात?
Sacnilk के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने एडवांस बुकिंग से 5.33 करोड़ रुपये कमाए हैं। बिना ब्लॉक सीट के इसका कलेक्शन 2.73 करोड़ रुपये है। फिल्म के 13,393 शो में लगभग 1.92 लाख टिकट बेचे जा चुके हैं। कहा जा सकता है कि फिल्म ओपनिंग पर यानी 27 नवंबर को 5-6 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है।
यह अंदाजा इस बात को ध्यान में रखकर लगाया गया है कि फिल्म नॉन-हॉलिडे रिलीज़ है और वर्ड-ऑफ-माउथ पर डिपेंडेंट है। अगर 'ये प्रेम मोल लिया' फिल्म पहले दिन 5-6 करोड़ की नेट कमाई करेगी तो ये आयुष्मान खुराना की आठवीं सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है।
|डाटा
|यह प्रेम मोह लिया
|गममास्टर G9
|कुल एडवांस बुकिंग (ब्लॉक के साथ)
|5.33 करोड़ रुपये
|5.20 करोड़ रुपये
|एडवांस बुकिंग (बिना ब्लॉक के)
|2.73 करोड़ रुपये
|2.91 करोड़ रुपये
|टिकट बिक गए
|1.92 लाख
|2.41 लाख
|फिल्म के शो
|13,393
|14,017
|पहले दिन की एडवांस बुकिंग (ब्लॉक के साथ)
|1.90 करोड़ रुपये
|1.67 करोड़ रुपये
|पहले दिन की एडवांस बुकिंग (बिना ब्लॉक के)
|98.05 लाख रुपये
|87.57 लाख रुपये
|कुल ऑक्यूपेंसी (ब्लॉक के साथ)
|7%
|9%
|कुल ऑक्यूपेंसी (ब्लॉक के बिना)
|4%
|6%
दूसरी तरफ 'गनमास्टर G9' ने ब्लॉक सीट्स के साथ 5.20 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है, और बिना ब्लॉक सीट्स के इसकी कमाई 2.91 करोड़ रुपये है। इसके 14,017 शोज में लगभग 2.41 लाख टिकट बिके हैं। कुल ग्रॉस एडवांस में 'ये प्रेम मोल लिया' ब्लॉक सीट्स के साथ करीब 13 लाख रुपये आगे है, लेकिन ब्लॉक सीट्स के बिना 'गनमास्टर G9' लगभग 18 लाख रुपये से आगे है और करीब 49,000 टिकट ज्यादा बेच चुकी है।
पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 'ये प्रेम मोल लिया' को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। ब्लॉक सीटों सहित इसने 1.90 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि 'गनमास्टर G9' 1.67 करोड़ रुपये पर है। ब्लॉक सीट्स हटा दें तो पहले दिन की बुकिंग 98.05 लाख रुपये बैठती है।
'ये प्रेम मोल लिया' एक संगीतकार 'प्रेम' और 'पूर्वा' की दोस्ती से प्यार तक के सफर की कहानी है, जिसमें एक झूठ गलतफहमियां पैदा कर रिश्ते की परीक्षा लेता है। फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा और सौम्या टंडन भी अहम किरदारों में हैं। अब 27 नवंबर को असली परीक्षा सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच होगी।
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