Yeh Prem Mol Liya & Gunmaaster G9 Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस के लिए एक बार फिर 27 नवंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन दो बड़ी हिंदी फिल्मों के बीच दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ निर्देशक सूरज बड़जात्या की रोमांटिक फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। दोनों फिल्में पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती हैं इसके शुरूआती आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइये जानते हैं कौन किसे दे सकता है मात?