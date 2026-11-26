Amish Tripathi On Sita killed Ravana in Adhbhuta Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' के आने के बाद से माता सीता के चित्रण को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच अब फेमस लेखक अमीश त्रिपाठी ने इस पूरे मुद्दे पर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने फिल्म में सीता को योद्धा के रूप में दिखाए जाने पर समाज के कुछ वर्गों और मुकेश खन्ना जैसे लोगों के उठाए गए सवालों के मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। उन्होंने अपनी 2017 की चर्चित किताब 'सीता - वॉरियर ऑफ मिथिला' में सीता को योद्धा राजकुमारी के तौर पर गढ़ने की आपत्ति को लेकर बात की और कई बड़े खुलासे किए।