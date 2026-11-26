Ravi Kishan Koffee With Karan: भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता और सांसद रवि किशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया में अलग मुकाम बनाया है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। अभिनेता ने बचपन से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक किस्सा साझा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। रवि किशन ने बताया कि जब वह रामलीला में मां सीता का किरदार निभाते थे, तब उनके पिता ने उन्हें चमड़े की बेल्ट से बुरी तरह पीटा था। इतना ही नहीं, पिता की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि उनकी मां को डर था कि कहीं वह अपने बेटे की जान ही न ले लें। इसके बाद मां ने उन्हें 500 रुपये देकर गांव से भाग जाने को कहा था।