Qazi Touqeer Team Reaction On Trolls: रियलिटी शो और सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब 'टीम काजी' का एक तीखा और बेबाक बयान सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। बिना किसी का सीधा नाम लिए जारी किए गए इस बयान में 'टीम काजी' ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है, जो लगातार काजी की आलोचना या उनसे जलन रखते हैं। बयान में सुपरस्टार सलमान खान द्वारा दी गई एक पुरानी नसीहत का भी जिक्र किया गया है और विरोधियों के दोहरे रवैये को 'पाखंड की पराकाष्ठा' करार दिया गया है।