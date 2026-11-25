Hanuman AnshCo- Producer Ragini Sona On Sequel: दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' के प्रोड्यूसर्स के बीच कथित अनबन की खबरे हैं। इस बीच फिल्म की सीक्वल को लेकर काफी टेंशन थी। अब खुद को-प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने साफ किया है कि इसके दूसरे पार्ट पर उनके मतभेदों का असर नहीं पड़ेगा। रागिनी ने माना कि टीम के अंदर मतभेद काफी ज्यादा रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के रिलीज होने और शूटिंग के दौरान ही आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा की कहानी को कई हिस्सों में बढ़ाने को लेकर चर्चा हो चुकी थी।