Hema Malini On Dharmendra Death Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दुनिया से विदा हुए एक साल बीत गया है, लेकिन उनकी यादें आज भी परिवार, दोस्तों और करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। 24 नवंबर को धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। हेमा ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें साझा कीं और एक लंबा भावुक संदेश लिखकर अपने दिल की बात कही। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ पति नहीं थे, बल्कि दोस्त, मार्गदर्शक और उनकी पूरी दुनिया थे।