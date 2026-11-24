हेमा मालिनी-धर्मेंद्र (फोटो सोर्स- Twitter/ @dreamgirlhema)
Hema Malini On Dharmendra Death Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दुनिया से विदा हुए एक साल बीत गया है, लेकिन उनकी यादें आज भी परिवार, दोस्तों और करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। 24 नवंबर को धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। हेमा ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें साझा कीं और एक लंबा भावुक संदेश लिखकर अपने दिल की बात कही। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ पति नहीं थे, बल्कि दोस्त, मार्गदर्शक और उनकी पूरी दुनिया थे।
धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर हेमा मालिनी ने उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों के साथ लिखे संदेश में हेमा ने कहा कि एक साल बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन धर्मेंद्र को खोने का दर्द आज भी वैसा ही है।
हेमा मालिनी ने अपने संदेश में लिखा, 'पूरा एक साल बीत गया, लेकिन मेरा दुख कम नहीं हुआ है। मैंने एक ऐसे इंसान को खोया है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरे पति नहीं थे, बल्कि मेरे सब कुछ थे। वह मेरे दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। वह मेरी ताकत थे और मेरी पूरी जिंदगी का आधार थे।'
हेमा के इस मैसेज से साफ है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी जिंदगी में कितना बड़ा खालीपन आ गया है। उन्होंने अपने रिश्ते को याद करते हुए बताया कि धर्मेंद्र हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहते थे।
हेमा मालिनी ने आगे धर्मेंद्र के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव को याद किया। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था, लेकिन इतनी सफलता मिलने के बावजूद वह हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनके अंदर दूसरों के लिए प्यार और अपनापन था।
हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र की अच्छाई उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। वह जिन लोगों से भी मिलते थे, उन पर अपना प्रभाव छोड़ जाते थे। शोहरत और कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे। हेमा के मुताबिक, उनके बिना जिंदगी बहुत खाली लगती है।
अपने भावुक संदेश में हेमा मालिनी ने भगवद्गीता की शिक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नया जन्म लेती है। वह इस आध्यात्मिक विचार को समझती हैं, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र की कमी उन्हें लगातार महसूस होती है।
हेमा ने धर्मेंद्र को याद करने वाले उनके लाखों प्रशंसकों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोग आज भी धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं और उनके लिए प्यार भरे संदेश भेज रहे हैं। हेमा के लिए यह जानना भावुक करने वाला है कि धर्मेंद्र की यादें और उनका काम लोगों के दिलों में आज भी मौजूद हैं।
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी। उनके निधन की खबर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को गहरा झटका लगा था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया था।
धर्मेंद्र ने अपने छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। उन्हें 'ही-मैन ऑफ बॉलीवुड' के नाम से भी जाना जाता था। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में 'शोले', 'चुपके चुपके', 'अनुपमा', 'फूल और पत्थर', 'अपने' और 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्में शामिल हैं।
धर्मेंद्र के निधन की पहली बरसी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक एक्स हैंडल, अभिनेता जैकी श्रॉफ और उनके प्रशंसकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, अभिनय और लोगों के साथ उनका जुड़ाव उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेंगे।
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