रामायण (फोटो सोर्स- ChatGpt/पत्रिका)
Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। दिवाली के मौके पर 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में दर्शकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, तीसरे वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद तीसरे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद फिल्म जल्द ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब करीब 45 करोड़ रुपये की कमाई और करनी है।
बॉक्स ऑफिस के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे सोमवार को भारत में करीब 12.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह कमाई फिल्म के 18वें दिन के मुकाबले लगभग 64 फीसदी कम है।
|भाषा
|शोज की संख्या
|कुल कमाई (करोड़)
|हिंदी
|13,439
|9.25
|मलयालम
|824
|1.50
|कन्नड़
|438
|0.85
|तमिल
|565
|0.80
|तेलुगु
|424
|0.30
तीसरे सोमवार को फिल्म के करीब 15,690 शोज दिखाए गए। भाषाओं के हिसाब से देखें तो हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की। हिंदी में फिल्म ने 13,439 शोज के जरिए करीब 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
वहीं, मलयालम वर्जन ने 824 शोज से 1.50 करोड़ रुपये कमाए। कन्नड़ में 438 शोज के जरिए 85 लाख रुपये का कारोबार हुआ। तमिल वर्जन ने 565 शोज से 80 लाख रुपये और तेलुगु वर्जन ने 424 शोज से करीब 30 लाख रुपये की कमाई की।
इन आंकड़ों के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 955.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब फिल्म 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने से महज 44.55 करोड़ रुपये दूर है।
|दिन
|तारीख
|भारत में कमाई (नेट)
|वर्ल्डवाइड कमाई (ग्रॉस)
|पहला दिन
|5 नवंबर
|64.85 करोड़ रुपये
|117.84 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन
|6 नवंबर
|48.05 करोड़ रुपये
|87.12 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन
|7 नवंबर
|69.80 करोड़ रुपये
|126.88 करोड़ रुपये
|चौथा दिन
|8 नवंबर
|56.15 करोड़ रुपये
|101.79 करोड़ रुपये
|पांचवां दिन
|9 नवंबर
|107.50 करोड़ रुपये
|195.68 करोड़ रुपये
|छठा दिन
|10 नवंबर
|94.10 करोड़ रुपये
|171.20 करोड़ रुपये
|सातवां दिन
|11 नवंबर
|70.65 करोड़ रुपये
|128.55 करोड़ रुपये
|आठवां दिन
|12 नवंबर
|53.50 करोड़ रुपये
|97.31 करोड़ रुपये
|नौवां दिन
|13 नवंबर
|48.10 करोड़ रुपये
|87.35 करोड़ रुपये
|दसवां दिन
|14 नवंबर
|72.90 करोड़ रुपये
|132.28 करोड़ रुपये
|11वां दिन
|15 नवंबर
|75 करोड़ रुपये
|136.08 करोड़ रुपये
|12वां दिन
|16 नवंबर
|32 करोड़ रुपये
|58.16 करोड़ रुपये
|13वां दिन
|17 नवंबर
|28.60 करोड़ रुपये
|51.92 करोड़ रुपये
|14वां दिन
|18 नवंबर
|23.20 करोड़ रुपये
|42.04 करोड़ रुपये
|15वां दिन
|19 नवंबर
|19.35 करोड़ रुपये
|35.12 करोड़ रुपये
|16वां दिन
|20 नवंबर
|15.75 करोड़ रुपये
|28.58 करोड़ रुपये
|17वां दिन
|21 नवंबर
|27.65 करोड़ रुपये
|50.25 करोड़ रुपये
|18वां दिन
|22 नवंबर
|35.60 करोड़ रुपये
|64.62 करोड़ रुपये
|19वां दिन
|23 नवंबर
|12.70 करोड़ रुपये
|16.12 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|19 दिन
|955.45 करोड़ रुपये
|1,728.91 करोड़ रुपये
'रामायण' की कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। रिलीज के बाद से ही हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज किए गए डब वर्जन से भी फिल्म को लगातार कमाई हो रही है।
तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी, लेकिन तीसरे वीकेंड पर कलेक्शन में फिर उछाल देखने को मिला। अब तीसरे सोमवार की गिरावट के बावजूद फिल्म का कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है।
निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' दो हिस्सों में बनाई जा रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं। यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं।
इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में नजर आ रही हैं।
फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश ने किया है। इसके विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी डीएनईजी और रीडिफाइन ने संभाली है। वहीं, फिल्म के संगीत के लिए ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और एआर रहमान ने साथ काम किया है।
'रामायण' के पहले पार्ट की सफलता के बीच दर्शकों को अब इसके दूसरे हिस्से का इंतजार है। मेकर्स ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2028 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दूसरे पार्ट को तैयार करने के लिए टीम को अतिरिक्त समय चाहिए। उनका कहना था कि फिल्म के फिनाले को भव्य बनाने और पहले पार्ट की तरह ही बड़े स्तर पर काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अब देखना होगा कि रणबीर कपूर और यश की यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब पार करती है।
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