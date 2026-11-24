Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। दिवाली के मौके पर 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में दर्शकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, तीसरे वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद तीसरे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद फिल्म जल्द ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब करीब 45 करोड़ रुपये की कमाई और करनी है।