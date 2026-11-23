Hanuman Ansh On OTT: नवंबर का आखिरी हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है। सिनेमाघरों में जहां इन दिनों 'रामायण' और 'ओम' जैसी फिल्मों को लेकर चर्चा है, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज में आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' शामिल है। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अजय देवगन की 'दृश्यम 3', साइंस-फिक्शन सीरीज 'ब्लेड रनर 2099' और 'नोटबुक 90s' समेत कई दूसरी फिल्में और सीरीज भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध होंगी।