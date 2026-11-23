हनुमान अंश (फोटो सोर्स- IMDb)
Hanuman Ansh On OTT: नवंबर का आखिरी हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है। सिनेमाघरों में जहां इन दिनों 'रामायण' और 'ओम' जैसी फिल्मों को लेकर चर्चा है, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज में आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' शामिल है। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अजय देवगन की 'दृश्यम 3', साइंस-फिक्शन सीरीज 'ब्लेड रनर 2099' और 'नोटबुक 90s' समेत कई दूसरी फिल्में और सीरीज भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध होंगी।
23 से 29 नवंबर के बीच अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नए कंटेंट रिलीज होने वाले हैं। अगर आप भी इस हफ्ते घर बैठे नई फिल्में और वेब सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं तो रिलीज की यह जानकारी आपके काम आ सकती है।
इस हफ्ते की सबसे खास ओटीटी रिलीज में फिल्म 'हनुमान अंश' का नाम शामिल है। नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित यह फिल्म एक आध्यात्मिक बायोपिक ड्रामा है। फिल्म में आस्था, अध्यात्म और भगवान हनुमान के प्रति भक्ति से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। हालांकि, शुरुआती प्रचार और कुछ चर्चाओं में इसकी कमाई 450 करोड़ रुपये तक बताई गई है। ऐसे में फिल्म की कमाई के आंकड़ों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं।
सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार महीने से ज्यादा समय बाद अब फिल्म का डिजिटल प्रीमियर होने जा रहा है। 'हनुमान अंश' 27 नवंबर 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV पर स्ट्रीम होगी। जिन दर्शकों ने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा था, उनके पास अब घर बैठे फिल्म देखने का मौका होगा।
'हनुमान अंश' के अलावा भी 23 से 29 नवंबर के बीच कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इनमें अलग-अलग जॉनर का कंटेंट शामिल है।
दृश्यम 3: इस हफ्ते की रिलीज लिस्ट में अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का नाम भी दिया गया है। हालांकि, इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
ब्लेड रनर 2099: साइंस-फिक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह सीरीज खास हो सकती है। इसके नाम से ही साफ है कि इसमें भविष्य की दुनिया और तकनीक से जुड़ी कहानी देखने को मिलेगी।
नोटबुक 90s: इस फिल्म का नाम भी इस हफ्ते के ओटीटी रिलीज विकल्पों में शामिल है।
ढाई चाल: इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की सूची में 'ढाई चाल' भी शामिल है।
द हंचबैक: यह फिल्म भी नवंबर के आखिरी सप्ताह में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली बताई गई है।
सोल ऑफ पेरिस: इस हफ्ते की रिलीज लिस्ट में 'सोल ऑफ पेरिस' का नाम भी शामिल है।
द सोशल रेकनिंग: इसके अलावा 'द सोशल रेकनिंग' भी दर्शकों के लिए उपलब्ध होने वाली फिल्मों में शामिल है।
नवंबर का आखिरी सप्ताह फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों के लिए कई विकल्प लेकर आ रहा है। एक तरफ 'हनुमान अंश' जैसी आध्यात्मिक फिल्म है, तो दूसरी तरफ साइंस-फिक्शन और दूसरी शैलियों का कंटेंट भी देखने को मिलेगा।
खास बात यह है कि 'हनुमान अंश' जैसी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही फिल्म का ओटीटी पर आना उन दर्शकों के लिए अच्छा मौका है, जो इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे। हालांकि, बाकी फिल्मों और सीरीज की रिलीज डेट, प्लेटफॉर्म और उपलब्धता की जानकारी संबंधित ओटीटी सेवाओं की आधिकारिक घोषणाओं से जरूर जांचनी चाहिए।
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