नसीरुद्दीन शाह (फोटो सोर्स- IMDb)
Naseeruddin Shah Statement: दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जन्नत, हूरों और धार्मिक मान्यताओं को लेकर टिप्पणी की है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू भाषा के प्रति बढ़ती कथित नफरत और सरकार की आलोचना करने वालों को देशविरोधी बताए जाने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए हैं। अभिनेता ने मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक उर्दू कविता कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के बाद बुलाने से मना कर दिया गया था।
नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में जन्नत में मिलने वाली हूरों का जिक्र करते हुए कहा, 'जब मर्द जन्नत में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें 49 हूरें मिलती हैं। हूरें बिना हिजाब के होंगी और आपको शराब परोसेंगी।' उनका यह बयान धार्मिक मान्यताओं और जन्नत की पारंपरिक अवधारणाओं को लेकर एक नई बहस शुरू कर सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस टिप्पणी के पूरे संदर्भ और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक उर्दू कविता कार्यक्रम का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में उनका निमंत्रण वापस ले लिया गया। अभिनेता ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार की नीतियों या फैसलों की आलोचना करने को देश के खिलाफ होना क्यों मान लिया जाता है? उनके मुताबिक, किसी सरकार की आलोचना करना और देश का विरोध करना दो अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने और असहमति जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए।
अभिनेता ने उर्दू भाषा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में उर्दू के प्रति नकारात्मक रवैया बढ़ता दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, उर्दू को केवल किसी एक धर्म या समुदाय से जोड़कर देखना सही नहीं है। यह भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा रही है।
नसीरुद्दीन शाह ने भारत की भाषाई विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि देश की पहचान उसकी अलग-अलग भाषाओं, बोलियों और साहित्यिक परंपराओं से बनती है। ऐसे में किसी भाषा के प्रति नफरत या उसे सीमित नजरिए से देखना सांस्कृतिक विरासत के लिए ठीक नहीं है।
इस दौरान नसीरुद्दीन शाह ने उर्दू साहित्य की समृद्ध परंपरा पर भी बात की। उन्होंने उर्दू के कुछ महान शायरों की कविताएं पेश कीं और उनकी रचनाओं के महत्व को सामने रखा। अभिनेता का मानना है कि साहित्य और भाषा किसी भी समाज की सोच, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को समझने का माध्यम होते हैं।
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को उचित महत्व दिए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, नई पीढ़ी को देश की अलग-अलग भाषाओं और उनके साहित्य से परिचित कराना जरूरी है।
गौरतलब है कि नसीरुद्दीन शाह अपने अभिनय के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए भी पहचाने जाते हैं। इस बार उनके बयान में धार्मिक मान्यताओं, उर्दू भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में उनके इन बयानों पर चर्चा होना तय है।
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