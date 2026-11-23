Naseeruddin Shah Statement: दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जन्नत, हूरों और धार्मिक मान्यताओं को लेकर टिप्पणी की है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू भाषा के प्रति बढ़ती कथित नफरत और सरकार की आलोचना करने वालों को देशविरोधी बताए जाने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए हैं। अभिनेता ने मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक उर्दू कविता कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के बाद बुलाने से मना कर दिया गया था।