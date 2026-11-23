Singer Shafqat Amanat Ali Blood Cancer: शाहरुख खान की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' का मशहूर गाना 'मितवा' गाने वाले पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर का खुलासा किया है। सिंगर ने बताया कि वह मल्टीपल मायलोमा नाम के ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। बीमारी के कारण उन्हें करीब एक साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा और कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। हालांकि, अब उनकी सेहत में सुधार है और उन्होंने दोबारा स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है।