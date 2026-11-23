Shabana Azmi Burqa Statement: शबाना आजमी का मानना ​​है कि भले ही वह धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन नहीं करतीं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वह खुद को मुस्लिम मानती हैं। मशहूर कैफी आजमी और एक्ट्रेस शौकत आजमी की बेटी, शबाना आजमी की शादी गीतकार और लेखक जावेद अख्तर से हुई है। बता दें कि जावेद मुस्लिम परिवार में पले-बढ़े हैं, लेकिन खुद को नास्तिक मानते हैं। हाल ही में उषा काकेड़े के साथ एक पॉडकास्ट में, शबाना ने हिजाब या बुर्का पहनना वाले मुद्दे पर अपनी राय रखी है।