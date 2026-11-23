मिर्जापुर द मूवी (फोटो सोर्स- IMDb)
Mirzapur Intimate Scenes: फिल्मों और वेब सीरीज में महिला कलाकारों को किस तरह पर्दे पर दिखाया जाता है, इसे लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। खासतौर पर इंटीमेट और संवेदनशील सीन की शूटिंग के दौरान कलाकारों की सहमति और सहजता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के निर्देशक गुरमीत सिंह ने बताया है कि वो ऐसे सीन को फिल्माते समय कलाकारों की राय और उनकी सहमति को प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी टीम रिलीज से पहले भी कलाकारों को उनके संवेदनशील सीन दिखाती है।
'इंडिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में गुरमीत सिंह ने बताया कि 'मिर्जापुर' की टीम के साथ लंबे समय तक काम करने से कलाकारों और फिल्ममेकर्स के बीच भरोसा बना है। उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी सीन में कहानी और भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
गुरमीत के मुताबिक, संवेदनशील दृश्यों की शूटिंग के दौरान कलाकारों को ये तय करने का मौका मिलना चाहिए कि वे किस चीज के लिए सहज हैं और किसके लिए नहीं। किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उन्हें सीन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। डायरेक्टर का मानना है कि ऐसे दृश्यों में कलाकारों की भागीदारी बेहद जरूरी है।
गुरमीत सिंह ने बताया कि कलाकारों की सहमति केवल शूटिंग तक सीमित नहीं रहती। उनकी टीम रिलीज से पहले भी संबंधित कलाकारों को संवेदनशील दृश्य दिखाती है। अगर किसी कलाकार को किसी सीन को लेकर परेशानी या आपत्ति होती है, तो उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है।
डायरेक्टर के अनुसार, कलाकार के सहज महसूस करने के बाद ही ऐसे दृश्यों को रिलीज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि फिल्ममेकर्स की कलाकारों के प्रति जिम्मेदारी होती है और पारदर्शिता के साथ काम करने से कहानी को भी बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है।
गुरमीत सिंह का यह बयान जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर हुए विवाद के बीच आया है। राम चरण स्टारर इस फिल्म में जाह्नवी के किरदार अचियम्मा को कुछ कैमरा एंगल्स के जरिए दिखाने पर सवाल उठे थे। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और दृश्यों में बदलाव करने की बात कही थी।
बाद में जाह्नवी ने 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में इस मामले पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने माना था कि शूटिंग के दौरान वह अपने फिल्मांकन को लेकर ज्यादा मजबूती से अपनी राय रख सकती थीं। उन्होंने अपने अनुभव को असहज बताते हुए इस पर सवाल उठाए थे।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी है कि फिल्मों में महिला कलाकारों को अपने किरदार और पर्दे पर दिखाए जाने के तरीके को लेकर कितनी आजादी मिलती है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो 'मिर्जापुर: द मूवी' का एक्सटेंडेड कट हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, दिव्येंदु, अली फजल और जितेंद्र कुमार जैसे कलाकार नजर आते हैं।
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