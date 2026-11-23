Mirzapur Intimate Scenes: फिल्मों और वेब सीरीज में महिला कलाकारों को किस तरह पर्दे पर दिखाया जाता है, इसे लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। खासतौर पर इंटीमेट और संवेदनशील सीन की शूटिंग के दौरान कलाकारों की सहमति और सहजता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के निर्देशक गुरमीत सिंह ने बताया है कि वो ऐसे सीन को फिल्माते समय कलाकारों की राय और उनकी सहमति को प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी टीम रिलीज से पहले भी कलाकारों को उनके संवेदनशील सीन दिखाती है।