Arushi Nishank On Marriage Rumours With Chirag Paswan: अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर आरुषि निशंक पिछले कुछ समय से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया जाने लगा कि आरुषि निशंक और चिराग पासवान जल्द शादी कर सकते हैं। अब अभिनेत्री ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने शादी की अटकलों को खारिज करते हुए बताया कि वो चिराग पासवान को शादी का कार्ड देने नहीं, बल्कि एक किताब भेंट करने गई थीं। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है।