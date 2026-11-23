आरुषि के साथ चिराग पासवान (फोटो सोर्स- Instagram/arushi.nishank)
Arushi Nishank On Marriage Rumours With Chirag Paswan: अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर आरुषि निशंक पिछले कुछ समय से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया जाने लगा कि आरुषि निशंक और चिराग पासवान जल्द शादी कर सकते हैं। अब अभिनेत्री ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने शादी की अटकलों को खारिज करते हुए बताया कि वो चिराग पासवान को शादी का कार्ड देने नहीं, बल्कि एक किताब भेंट करने गई थीं। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है।
दरअसल, आरुषि निशंक ने चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थीं। तस्वीरों में दोनों साथ नजर आ रहे थे। इसी दौरान आरुषि के हाथ में मौजूद किताब को लेकर भी लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शादी का निमंत्रण पत्र समझ लिया और दोनों की शादी की खबरें फैलने लगीं।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान आरुषि निशंक से चिराग पासवान के साथ उनकी शादी की खबरों को लेकर सवाल किया गया। इस पर अभिनेत्री हंस पड़ीं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में इन अफवाहों का जवाब दिया।
आरुषि निशंक ने कहा, ''मेरा तो कहना है कि मैं ट्रोल मटेरियल हूं, मैं कभी भी ट्रोल हो सकती हूं। लेकिन मजाक से अलग, चिराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देने के लिए किताब देने गई थी, जो जाहिर तौर पर शादी का कार्ड बन गया।''
आरुषि निशंक के इस बयान से साफ है कि उन्होंने चिराग पासवान के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है। उन्होंने शादी की खबरों को महज गलतफहमी बताया है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात की तस्वीरों को लेकर लोगों ने अलग-अलग तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थीं।
आरुषि निशंक ने इस दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलतफहमियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जब लोग किसी कलाकार या चर्चित व्यक्ति को लगातार फॉलो करते हैं तो कई बार छोटी-छोटी बातों को भी अलग नजरिए से देखने लगते हैं।
अभिनेत्री ने कहा, 'यह एक पब्लिक फिगर होने का नुकसान है। कोई बात नहीं, जब जनता हमें इतना प्यार देती है तो कई बार थोड़ी गलतफहमी भी हो जाती है।'उनका कहना था कि लोगों का प्यार और दिलचस्पी अपनी जगह है, लेकिन हर मुलाकात को किसी रिश्ते या शादी से जोड़कर देखना सही नहीं है।
बातचीत के दौरान आरुषि निशंक ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम जाने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था।
आरुषि निशंक के मुताबिक, उनकी इस मुलाकात को लेकर कई लोगों ने खराब टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि वह खुद उन कमेंट्स को पढ़ रही थीं और इस तरह की बातें देखकर उन्हें बुरा लगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि बागेश्वर धाम से जुड़े व्यक्ति को वह आध्यात्मिक मानती हैं।
अभिनेत्री ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग कई बार बिना पूरी जानकारी के अपनी राय बनाने लगते हैं। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है, जिनके बारे में टिप्पणियां की जाती हैं।
आरुषि निशंक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। वह अभिनेत्री होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर, कथक डांसर और टेडएक्स स्पीकर भी हैं।
आरुषि निशंक को म्यूजिक वीडियो 'वफा न रास आई' से खास पहचान मिली थी। इस गाने के जरिए वह मनोरंजन जगत में चर्चा में आई थीं। अभिनय और फिल्म निर्माण के अलावा वह डांस के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं।
वहीं, चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दोनों की मुलाकात की तस्वीरों के बाद शुरू हुई शादी की चर्चाओं पर अब आरुषि निशंक ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। फिलहाल अभिनेत्री ने चिराग पासवान को अपना अच्छा दोस्त बताया है और शादी की खबरों को गलतफहमी करार दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन