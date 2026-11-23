इसके बाद अनुपम ने अपने घर की नौकरानी को बुलाकर फर्श पर झाड़ू लगवाई, जिसने पूरे मन से यह काम किया। अनुपम ने दीपिका से कहा कि यह अभ्यास तब तक चलेगा, जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि वह सच में उस किरदार को जी रही हैं। लगातार दोहराई गई इस प्रक्रिया से दीपिका शुरुआत में झुंझला गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज पूरी की और बाद में अनुपम का आभार भी जताया। अनुपम ने कहा कि कलाकार को लगातार अभ्यास करना चाहिए और अवसर पाने के लिए थोड़ा चतुर भी होना पड़ता है।