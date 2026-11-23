भगवान राम और लक्ष्मण के रिश्ते की तारीफ करते हुए कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि एक भाई का फर्ज अपने भाई का साथ देना होता है, और ये भाव बाइबिल की कहानियों में भी देखने को मिलता है। उन्होंने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि लक्ष्मण अपने भाई राम को छोड़कर जाने के बजाय उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी तथा उनकी पत्नी सीता की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने फिल्म की जटिल सिनेमैटोग्राफी और अच्छाई-बुराई के प्रतीकों को पर्दे पर उतारने की कुशलता की भी सराहना की।