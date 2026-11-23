रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' (सोर्स: x-@TheCineSnap)
Ramayana Rise Of A Legend: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म Ramayana: Rise of a Legend भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भी सराहना बटोर रही है। रोम स्थित 'पोंटिफिकल एकेडमीज' में आयोजित एक विशेष स्क्रीनिंग के बाद घाना के पहले कार्डिनल पीटर कोडवो टर्कसन ने फिल्म की जमकर तारीफ की। 'पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज' और 'सोशल साइंसेज' के चांसलर कार्डिनल टर्कसन ने भारतीय महाकाव्य और बाइबिल की कथाओं के बीच समानताओं का जिक्र करते हुए 'अच्छाई बनाम बुराई', भाईचारे और भक्ति जैसे विषयों को बेहद प्रभावशाली बताया।
इस विशेष स्क्रीनिंग में 'पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज' के स्टाफ सदस्यों, 'होली सी' (वैटिकन) में घाना के राजदूत, दूतावास के अधिकारियों और एक आर्किटेक्ट सहित कई आमंत्रित मेहमान शामिल हुए। 'रामायण' की आधिकारिक टीम ने सोशल मीडिया पर कार्डिनल टर्कसन की प्रतिक्रिया का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे फिल्म की कहानी, भव्य दृश्यों और इसके सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से बात करते नजर आ रहे हैं।
कार्डिनल पीटर टर्कसन ने बताया कि फिल्म की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष से शुरू होती है, जो प्राचीन बेबीलोन की सृष्टि से जुड़ी कथाओं की याद दिलाती है, जहां देवताओं के संघर्ष से पृथ्वी के निर्माण की बात कही गई है। उनके अनुसार, विभिन्न परंपराओं की इन पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि काफी हद तक एक जैसी है।
भगवान राम और लक्ष्मण के रिश्ते की तारीफ करते हुए कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि एक भाई का फर्ज अपने भाई का साथ देना होता है, और ये भाव बाइबिल की कहानियों में भी देखने को मिलता है। उन्होंने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि लक्ष्मण अपने भाई राम को छोड़कर जाने के बजाय उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी तथा उनकी पत्नी सीता की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने फिल्म की जटिल सिनेमैटोग्राफी और अच्छाई-बुराई के प्रतीकों को पर्दे पर उतारने की कुशलता की भी सराहना की।
बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है। Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने 18 दिनों में दुनियाभर में लगभग 1,693.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 942.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिल्म ने पहले ही हफ्ते में वैश्विक स्तर पर 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया था और दिवाली की छुट्टियों का इसे बड़ा फायदा मिला।
नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अरुण गोविल ने राजा दशरथ, लारा दत्ता ने रानी कैकेयी और रकुल प्रीत सिंह ने शूर्पणखा का किरदार निभाया है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है। मेकर्स के अनुसार, 'रामायण' का दूसरा भाग साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन