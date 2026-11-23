Bigg Boss 20 Scripted Rumour: 'बिग बॉस 20' से जुड़े एक वायरल क्लिप को लेकर फैली अफवाह की सच्चाई सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में कंटेस्टेंट उदिति सिंह पीले कंबल के नीचे लेटी हुई और हाथ में एक मोबाइल जैसी चीज पकड़े नजर आईं, जिसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि वह घर के अंदर छिपकर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि, दर्शकों और फैंस ने साफ किया कि उनके हाथ में कोई मोबाइल नहीं, बल्कि उनके परिवार की एक बिना फ्रेम वाली तस्वीर थी।