दीवाली से ठीक पहले रिलीज होने के कारण, फिल्म को पहले हफ्ते का फायदा मिला, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में काफी तेजी आई। इस दौरान फिल्म ने दुनिया भर में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 830 करोड़ रुपये) की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया था। 'रामायण' ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 233 करोड़ रुपये) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद यह 'धुरंधर: द रिवेंज' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है और अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी।