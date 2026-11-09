धार्मिक आस्था भी नहीं आई काम! 2000 करोड़ के क्लब का दावा हवा-हवाई, रणवीर सिंह की आंधी में जाने कैसे लड़खड़ाई ‘रामायण’?

'रामायण' का सटीक बजट भले ही आधिकारिक तौर पर पूरी तरह सामने न आया हो, लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​के दावों और खबरों के मुताबिक इसके पहले हिस्से की लागत ही करीब 1600 करोड़ रुपये है। ऐसे में फिल्म को अपने मुनाफे और लागत को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक कमाई करनी होगी। 'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को पार करना इसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जहां 'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज के साथ ही एक दिन में भारत में 100 करोड़ और दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड बनाया था, वहीं 'रामायण' ने भारत में 65 करोड़ और ग्लोबल स्तर पर 128 करोड़ रुपये की ओपनिंग दर्ज की।