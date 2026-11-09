बिना वारंट घर में घुसे 15 पुलिसकर्मी, तमिल एक्टर बालाजी मुरुगाडोस का फूटा गुस्सा, बोले- मेरे घर में सिर्फ 3 बिल्लियां और एक कुत्ता मिला

अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए बालाजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह अपनी तरफ से पूरी तरह साफ हैं और किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वह अपना ब्लड टेस्ट करवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि इतनी भारी संख्या में आए पुलिसकर्मियों को उनके घर की तलाशी के दौरान केवल तीन बिल्लियां और एक कुत्ता ही मिला।