जब बिग बॉस में टीवी बनाम भोजपुरी का मुद्दा गरमाया, आम्रपाली दुबे की माही विज से हुई भिड़ंत, घर में मचा बवाल

आम्रपाली दुबे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर शो में अन्य जॉनर या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को बुलाया जाता है, तो उन्हें बराबर का मौका और तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। उनका तर्क था कि हर बैकग्राउंड के कलाकारों को समान अवसर मिलना चाहिए। आम्रपाली के इस सुर में सुर मिलाते हुए आसिफ खान और स्काउटओपी (ScoutOP) ने भी शो के मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। इन सभी का मुख्य मुद्दा ये था कि उन्हें कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और टास्क के दौरान भी अनफेयर तरीके से चीजें हैंडल हो रही हैं।