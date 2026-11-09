9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

जब बिग बॉस में टीवी बनाम भोजपुरी का मुद्दा गरमाया, आम्रपाली दुबे की माही विज से हुई भिड़ंत, घर में मचा बवाल

Bigg Boss Controversy: 'बिग बॉस' में टीवी कलाकारों को ज्यादा तवज्जो मिलने पर आम्रपाली दुबे ने मेकर्स पर सवाल उठाए थे। वहीं, 'भाभी' शब्द के इस्तेमाल पर उनकी माही विज के साथ तीखी झड़प भी देखने को मिली।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 9 Nov 2026, 9:56 AM IST

aamrapali dubey

आम्रपाली दुबे ने शो के मेकर्स पर लगाया पक्षपात का आरोप (सोर्स: X-@TellyTalkIndia/@masakalii777)

Mahhi Vij And Aamrapali Fight: फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। शो के अंदर जहां एक तरफ गेम को लेकर रणनीतियां बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कलाकारों के बीच आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच, जानी-माने भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये सवाल उठाया है कि आखिर मेकर्स टीवी कलाकारों को ही ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। उनके इस बयान के बाद घर का माहौल गरमा गया है, और इसमें अन्य कंटेस्टेंट्स भी कूद पड़े हैं।

आम्रपाली दुबे ने खड़े किए मेकर्स पर सवाल

आम्रपाली दुबे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर शो में अन्य जॉनर या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को बुलाया जाता है, तो उन्हें बराबर का मौका और तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। उनका तर्क था कि हर बैकग्राउंड के कलाकारों को समान अवसर मिलना चाहिए। आम्रपाली के इस सुर में सुर मिलाते हुए आसिफ खान और स्काउटओपी (ScoutOP) ने भी शो के मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। इन सभी का मुख्य मुद्दा ये था कि उन्हें कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और टास्क के दौरान भी अनफेयर तरीके से चीजें हैंडल हो रही हैं।

माही विज के साथ भी हुई थी तीखी नोकझोंक

विवाद तब और बढ़ गया जब एक वाकये के दौरान आम्रपाली दुबे के तैयार होने के समय अभिनेत्री माही विज ने मजाक में काजी को लेकर 'भाभी' शब्द का इस्तेमाल कर दिया। यह बात आम्रपाली को बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।

बता दें, आम्रपाली ने साफ किया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भोजपुरी इंडस्ट्री और उनके दर्शकों के बीच गलत संदेश दे सकता है और इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। इस बात को लेकर माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसने घर में मनोरंजन के साथ-साथ भाषा, संस्कृति और आपसी सम्मान को लेकर भी एक नई चर्चा छेड़ दी है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.