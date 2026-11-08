‘तेज प्रताप यादव को बिहार की जनता ने किया रिजेक्ट’, गौतम गुलाटी के सपोर्ट में उतरे तहसीन शहजाद, बोले- पॉलिटिक्स में भी फ्लॉप

Rise and Fall 2: टीवी के फेमस रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के ग्रैंड फिनाले में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और फायरब्रांड नेता शहजाद पूनावाला ने शानदार जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बता दें, शुक्रवार, 6 नवंबर को स्ट्रीम हुए इस रोमांचक फिनाले में शहजाद ने प्रियंका चाहर चौधरी को शिकस्त दी। इस सीजन में गौतम गुलाटी ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि स्वरा भास्कर चौथे और करण पटेल 5वें स्थान पर रहे। विजेता बनने के बाद जहां एक तरफ शहजाद को बधाइयां मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शो के परिणामों और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है।