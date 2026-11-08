‘रामायण’ की क्लिप शेयर की तो खैर नहीं! मेकर्स ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, जेल तक हो सकती है सजा

Ramayana Video Leak: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' (Ramayan) की रिलीज के बाद इसके वीडियो लीक होने और अनाधिकृत क्लिप्स शेयर किए जाने के मामलों पर मेकर्स ने कड़ा रुख अपनाया है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक कानूनी नोटिस जारी कर थिएटरों में फिल्म रिकॉर्ड करने और इसके फुटेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। मेकर्स ने साफ किया है कि ऐसा करने वालों को बिना किसी पूर्व सूचना के दीवानी, आपराधिक और कोर्ट की अवमानना से जुड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।