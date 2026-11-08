पति गोविंदा की बेवफाई के आरोपों के बीच सुनीता आहूजा का बड़ा बयान, तलाक की अटकलों पर कही ये बात

हालांकि, शो से बाहर आने के बाद सुनीता ने साफ किया कि शो के दौरान उनका नजरिया साफ हुआ है और परिवार के मामलों को परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। वह और गोविंदा पूरी तरह से साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ, गोविंदा ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें एक मुश्किल दौर से गुजारा है, जिससे वे बाहर निकल आए हैं। गोविंदा ने कहा कि अगर सुनीता उनसे प्यार न करतीं, तो 40 सालों तक उनके साथ नहीं रहतीं। गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री के काम के माहौल को एक 'अदृश्य लॉक-अप' बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में उनके रिश्ते में ऐसा दौर दोबारा नहीं आएगा।