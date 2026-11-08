20 साल बाद साथ आए मिथुन चक्रवर्ती और शिल्पा शिरोडकर, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा स्पेशल नोट

उन्होंने आगे लिखा, "दादा, मुझ पर हमेशा भरोसा करने और इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अब तक मिले सबसे दयालु इंसान हैं, और आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आप हमेशा मेरे सबसे पसंदीदा 'दादा' रहेंगे! बहुत सारा प्यार, मेरे दादा!" बता दें कि 1990 के दशक में शिल्पा और मिथुन की जोड़ी ऑन-स्क्रीन सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है।