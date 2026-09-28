पेट भरने के लिए पार्टी में डांस करते थे मिथुन चक्रवर्ती, नेशनल अवॉर्ड जीतकर भी फुटपाथ पर सोए, एक्टर ने अब किया खुलासा

फराह खान और मिथुन चक्रवर्ती ने इस बारे में भी बात की कि कैसे यह एक्टर होटल के बिजनेस में कदम रखने वाले शुरुआती स्टार्स में से एक थे। मिथुन ने बताया, "1994 में मैंने ऊटी में एक होटल शुरू किया था और अब बैंगलोर में भी मेरा एक होटल है।" फराह ने पूछा, "लेकिन आपने ऊटी में मोनार्क होटल क्यों शुरू किया?" मिथुन ने बताया, "वह ऐसा समय था जब मेरा करियर डगमगा रहा था। मेरी फिल्में बहुत अच्छा नहीं कर रही थीं। कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं। मैं अपने करियर में गिरावट का सामना कर रहा था। मुझे डर था कि अगर इसके बाद एक एक्टर के तौर पर मेरा करियर खत्म हो गया, तो स्टारडम खत्म होने के बाद मुझे वापसी का मौका नहीं मिलेगा।"