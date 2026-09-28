शहजाद से झड़प के बाद शो से बाहर हुए सिवेत तोमर? पोस्ट शेयर कर बोले- ‘अगर अकेले भी खड़ा होना पड़े, अपनी बात पर अड़ा रहूंगा’

दरअसल, ‘‘राइज एंड फॉल 2’’ के एक प्रोमो में सिवेत और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। बहस बढ़ने के बाद सिवेट शहजाद की तरफ बढ़ते नजर आए। इसी दौरान स्वरा भास्कर बीच में आती हैं और सिवेत से शहजाद को नहीं मारने के लिए कहती हैं।प्रोमो में यह साफ नहीं दिखाया गया कि सिवेट ने वास्तव में शहजाद पर हाथ उठाया था या नहीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके शो से बाहर होने की चर्चा तेज हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कथित मारपीट की वजह से उन्हें शो से हटा दिया गया है, लेकिन उनके आधिकारिक एविक्शन की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।